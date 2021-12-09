بشارة: "رحلة حامل" أضخم برنامج لرعاية ومتابعة الحوامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل|فيديو

قال الدكتور عصام بشارة، مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لأمراض النسا والتوليد، إن مبادرة "رحلة حامل"، تشمل رعاية للسيدات الحوامل من قبل الحمل نفسه، وذلك من خلال البرامج التثقيفية للسيدات.

وأضاف عصام بشارة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الاولى، أن أثناء رحلة الحمل نهتم بالتوعية الصحية والبرامج التثقيفية وإجراء الفحوص المعملية والاشعات وخلو المريض من المشاكل الوراثية أو أى أمراض.

وتابع عصام بشارة، أننا نمتلك مراكز خاصة بصحة الجنين، والسيدة الحامل تحتاج لدعم صحى ومشورة صحية، وبعض السيدات قد تقابل مشاكل نفسية مثل ما يسمى"اكتئاب ما بعد الولادة".

وأكد ان السيدات بعد الحمل يحتجن إلى دعم صحى ونفسى، فهو برنامج متكامل يشمل السيدة الحامل فى كل مراحلها، إلى جانب الاهتمام بمُقدمي الخدمة نفسها.