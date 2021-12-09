السجن 10 سنوات لعامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بمعاقبة عامل بالسجن ١٠ سنوات ، لقتله شقيقته، والقاء جثتها فى نهر النيل، بعدما شك فى سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين و عضوية المستشارين أشرف كمال و مصطفى الجاحر.

وترجع وقائع القضية لـ مايو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، بلاغاً من أحمد.م.ص ٢٧ سنة ، عامل و مقيم بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى، يفيد تغيب شقيقته غاده.م.ص ٢٣ عاماً ، عن المنزل.



وجرى وقتها تشكيل فريق بحثى، لكشف ملابسات الواقعة، و تبين أن شقيقها الـ عامل طعنها بسكين و ألقى بجثتها فى نهر النيل ، بعدما علم بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها و شاب من القرية.

و تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، و أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة ، و أقر بارتكابه للجريمة ، بعد تداول شائعات فى القرية عن وجود علاقة عاطفيه بين شقيقته و أحد الشباب.

و أقرت المجنى عليها ، أمام شقيقها بهذه العلاقه و يوم الحادث طلب من شقيقته إعداد كوب شاى و غافلها بعدة طعنات حتى تأكد من وفاتها ثم استقل تروسيكل و ألقى جثتها فى نهر النيل ، و أدعى أن شقيقته مختفية و أوهم الجميع بالبحث عنها حتى يبعد شبهة الجريمة عنه