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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بقنا

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بمعاقبة عامل بالسجن ١٠ سنوات ، لقتله شقيقته، والقاء جثتها فى نهر النيل، بعدما شك فى سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين و عضوية المستشارين أشرف كمال و مصطفى الجاحر.

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وترجع وقائع القضية لـ مايو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، بلاغاً من أحمد.م.ص ٢٧ سنة ، عامل و مقيم بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى، يفيد تغيب شقيقته غاده.م.ص ٢٣ عاماً ، عن المنزل.


وجرى وقتها تشكيل فريق بحثى، لكشف ملابسات الواقعة، و تبين أن شقيقها  الـ عامل طعنها بسكين و ألقى بجثتها فى نهر النيل ، بعدما علم بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها و شاب من القرية.

و تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، و أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة ، و أقر بارتكابه للجريمة ، بعد تداول شائعات فى القرية عن وجود علاقة عاطفيه بين شقيقته و أحد الشباب.

و أقرت المجنى عليها ، أمام شقيقها بهذه العلاقه و يوم الحادث طلب من شقيقته إعداد كوب شاى و غافلها بعدة طعنات حتى تأكد من وفاتها ثم استقل تروسيكل و ألقى جثتها فى نهر النيل ، و أدعى أن شقيقته مختفية و أوهم الجميع بالبحث عنها حتى يبعد شبهة الجريمة عنه

عامل السجن محكمة جنايات نجع حمادى نهر النيل قنا

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