أحمد مجدي : محمد صلاح مواقفه فاقت شيوخا محترمين..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن النجم المصري محمد صلاح، فوجئ بانتقادات كبيرة بعد تصريحاته عن الخمور، مؤكدا أن صلاح قال بأنه لا يحبها ولا يقوم بشربها لأنه مسلم".

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صلاح هوجم من البعض لأنهم كانوا يرون أنه كان لا بد أن يقول أن “الخمر حرام”.

وتابع أحمد مجدي، أن “محمد صلاح له مواقف أكثر من شيوخ محترمين ومثال لأطفال في بريطانيا والعالم ووهو شخص يحترم دينه ولا يهتم بالمظهر وخلى العالم كله يغير مفهوم الإسلام في أوروبا”

محمد صلاح يخلص لدينه

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أن محمد صلاح يخلص لدينه ، معلقا “اول من اثار تلك الانتقادات داعية سلفي ومش هقول اسمه عشان مديلوش أهمية”.

