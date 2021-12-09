قيادي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني: مجتمعنا مهتم بالعلاقة مع مصر.. فيديو

قال حسين خضر، القيادي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، إن المستشار شولتر يتمتع بكاريزما وخبرة سياسية كبيرة.

وأضاف حسين خضر، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن المستشار شولتر قرر فرض التطعيم الإجباري في فبراير 2022 .

وتابع حسين خضر، أن الأحزاب التي تشكل الحكومة الألمانية، وضعت نقاط هامة، وهي تعميم قانون الجنسية الإلمانية، خاصة أنه يمكن أن يحصل المواطن على الجنسية خلال 5 أو 3 سنوات.

سيوجد قوانين تسهل قوانين الإقامة

وأشار القيادي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، أنه سيوجد قوانين تسهل قوانين الإقامة في ألمانيا، مؤكدا أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات طويلة الأمد والمجتمع الألماني مهتم بالعلاقة مع مصر.