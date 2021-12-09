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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا من جديد

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس من خطورة ارتفاع أعداد الاصابات من جديد بفيروس كورونا - كوفيد 19، مؤكدة أن خطر الإصابة يقع على غير المطعمين باللقاحات.

وقالت كيت أوبراين، مديرة اللقاحات بالمنظمة، في افادة صحفية، اليوم الخميس، إن الحماية الكاملة للقاحات تكون بعد الجرعة الأخيرة، وتستمر نحو 6 أشهر، ضد فيروس كورونا، موضحة أن الجرعات المعززة تحمي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

وحذرت مديرة اللقاحات بالمنظمة الدولية، من تخزين الدول الغنية للقاحات فيروس كورونا، بهدف التطعيم بالجرعات المعززة، في محاولة لمحاربة متغير أوميكرون، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة الدول الفقيرة على تطعيم سكانها.

وقالت أوبراين: بينما نتجه إلى أي وضع سيكون أوميكرون، هناك خطر من أن الإمدادات العالمية ستعود مرة أخرى إلى البلدان ذات الدخل المرتفع التي تخزن اللقاح.

وتعمل دول أوروبا حاليا على اعداد حملات تحصين جديدة بجرعات اضافية، تستهدف خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أزمات صحية، لكن المخاوف بشأن انتشار أوميكرون السريع دفعت البعض إلى توسيع برامجهم.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء الجرعات المعززة لكل من يعاني من أزمات صحية أو من تلقى جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا.

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