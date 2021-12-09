خبيرة تجميل: كريم بينكي يناسب كل أنواع البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يحتوي على علبة واحدة تناسب البشرة الدهنية والجافة والحساسة، مشيرة إلى أنه يحتوي على مكونات طبيعية توازن بين فوائد البشرة، وتحتوي على مستخلص الشاى الأخضر، وهو جيد جدا للبشرة الدهنية.

وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس ، أن كريم بينكي يحتوي على مادة تقوم بعمل تقشير للبشرة بدون أعراض جانبية، مشيرة إلى أن كريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الحساسة؛ خاصة وأنه يحتوي على معدن الزنك الذي يمنع التهاب البشرة، وبذلك يكون كريم بينكي مناسبا لكل أنواع البشرة بدون استثناء.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي من الممكن استخدامه أكثر من مرة في اليوم، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية، ومرخص من قبل وزارة الصحة، ولكن لا يجب استخدامه أقل من مرتين يوميًا ا بعد استشارة الطبيب.

