هاني شاكر عن التمثيل: لازم يتكتب حاجة مخصوص لي علشان تتعمل.. فيديو

حل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



وتحدث المطرب هاني شاكر، عن تجربته في التمثيل، قائلا: "الأفلام اللي عملتها كانت في بداياتي وكانوا 3 أفلام فقط".



وأضاف: "السينما اتجهت اتجاه آخر بعيدا عن الأفلام الغنائية.. ولو كنت طلعت بدري أكيد كان هيكون فيه أفلام أكثر من ذلك".



وأشار: "لم أحقق حلمي كفنان ونفسي أعمل حاجات كثيرة كمسلسلات أو أفلام"، متابعا: "لازم يتكتب حاجه مخصوص لهاني شاكر علشان تتعمل.. لأن السينما بعيدة عن الحاجات اللي بحب أعملها".