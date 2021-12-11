هاني شاكر يعلق على دويتو أصالة مع حسن شاكوش: أساء للموسيقيين بألفاظ خارجة.. فيديو

حل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



وعلق المطرب هاني شاكر، على تصريح المطربة اصالة بالغناء مع حسن شاكوش، قائلا: "مش هيطلع يغني معاها في حفلة لأنه موقوف"، مؤكدا: "مينفعش يغني في مصر لأنه موقوف".



هاني شاكر: حسن شاكوش مش هيغنى في حفلات واعتذاره غير مقبول.. فيديو

أكد النجم هاني شاكر، عدم السماح لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بالغناء في الحفلات في مصر، قائلا: "حسن شاكوش موقوف حاليا وهو مش هيطلع يغني فى حفلة، ومجلس نقابة الموسيقيين رافضين وجوده واساءته لفئة عازفين الايقاع وإهانتهم على المسرح غير مقبول واعتذاره غير مقبول مني أنا ومجلس النقابة".

وعبر الفنان هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابه من جرأة حسن شاكوش على ارتكاب الأخطاء والاساءة لفئة مهمة من الموسيقيين بألفاظ خارجة وتشجيع الجمهور على ذلك، قائلا: "النقابة تصرفت بسرعة انها سحبت ترخيصه ومعرفش فكر ازاي وجرأته في الكلام ده".