البنك الدولي: تقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن تقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إضفاء الصفة الرسمية على توجيه يسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بالمعاملات، التي تكون "طالبان" أو شبكة "حقاني"، المدرجتين على قائمة أمريكية سوداء، طرفين فيها، حيث تُعتبر هذه المعاملات عابرة وضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد.

ويهدف هذا التحويل إلى مساعدة أفغانستان على التغلب على آثار تداعي اقتصادها في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على الحكم وانسحاب الولايات المتحدة.

وأوضح المصدران أن الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وعبّر الصليب الأحمر في وقت سابق عن غضبه من تأثير العقوبات الأمريكية في الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وحذَّرت الأمم المتحدة من أن 22 مليون أفغاني، أي أكثر من نصف سكان البلاد، سيعانون نقصًا حادّاً في الغذاء بسبب الجفاف، إلى جانب الأزمة الاقتصادية.