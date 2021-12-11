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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبرة وثقة.. مذيع «صباح البلد» يتوقع فوز المنتخب المصري على نظيره الأردني | فيديو

الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد

قال الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، تعليقا على مباراة مصر والأردن ، إن مصر تمتلك جمهورا وثقة وخبرة تمكنها من الفوز أمام المنتخب الأردني .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : "مباراة منتخب مصر والأردن اليوم لن تفسد للود قضية وهنفضل أشقاء ومفاتيح اللعب عندنا كويسة " .

وتابع : عندنا فريق قوي ومدرب منتخب مصر استطاع أن يثبت نفسه المبارايات الماضية . 

ويلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل مكون من: 

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد.

صباح البلد الاعلامي محمد جاد توك شو المنتخب الأردني المنتخب المصري

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