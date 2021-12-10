أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

اختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته مساء اليوم، استعدادا للقاء الأردن في الخامسة مساء غد، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

تصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع منتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير، فيما جاء المنتخب الأردني في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، التي تصدرها المغرب.

«أفشة» جاهز وكيروش يخشى المجازفة

شارك في المران محمد مجدي " أفشة"، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي "الونش" من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد، كما واصل أحمد حجازي برنامجه العلاجي بالملعب على هامش تدريبات الفريق، فيما أدى أيمن أشرف برنامجه العلاجي اليوم بمقر الإقامة.

ويستمر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، فى الاعتماد على الثلاثى محمد شريف وحسين فيصل ومروان حمدى فى الثلث الهجومى للفراعنة أمام الأردن غدا السبت، فيما كشف مسئول بالمنتخب، عن جاهزية محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى والمنتخب، للمشاركة مع الفراعنة فى مباراة الأردن، إلا أن كيروش يرفض المجازفة به.

غياب 3 لاعبين عن منتخب مصر أمام الأردن

المنتخب الوطني يفتقد 3 لاعبين في مواجهة الأردن، في مقدمتهم أحمد حجازي الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف، للإصابة بجذع في الركبة، وأكرم توفيق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تاريخ مواجهات الفريقين لصالح مصر

الفراعنة نجحوا في التتويج بكأس العرب في 1992 في سوريا، وواجه وقتها المنتخب الأردني على تحديد المركز الثالث لكأس العرب 1988 في الأردن، ويومها فاز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما علاء ميهوب وحسام حسن وحسم المركز الثالث لتلك النسخة.

المواجهة الثانية بين المنتخبين كانت في نسخة سوريا 1992 وتحديدا في منافسات دور المجموعات ويومها انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل لمنتخب مصر أيمن منصور بينما سجل لمنتخب الأردن جريس تادرس.

وفقا لتاريخ مواجهات المنتخبين، فقد التقى الفراعنة والنشامى في ست مباريات سابقة، وحقق منتخب مصر الفوز في 4 مباريات مقابل التعادل مرة والخسارة في لقاء وحيد، وسجل لاعبو منتخب مصر 14 هدفا في شباك منتخب الأردن، بينما استقبلت شباك الفراعنة أربعة أهداف.

كأس القنيطرة 1974:

كانت المباراة الأولى بين مصر والأردن، يوم 2 أكتوبر 1974 في سوريا، ببطولة كأس القنيطرة الودية، وانتهت المباراة بفوز كاسح لمنتخب مصر الرديف بخماسية نظيفة.

مباراة ودية 1983:

المباراة الثانية كانت ودية، وأقيمت يوم 23 ديسمبر 1983، وانتهت بفوز منتخب مصر على الأردن بنتيجة 3-1، وسجل أهداف الفراعنة كل من حمدي نوح، إبراهيم يوسف وزكريا ناصف.

مباراة ودية 1983:

المباراة الثالثة كانت ودية أيضا، وأقيمت بعدها بيومين في 25 ديسمبر 1983، وحقق منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة (3-1)، بأقدام كل من علاء نبيل، طاهر أبوزيد ومحمود الخطيب.

كأس العرب 1988:

أول لقاء رسمي بين الفريقين، أقيم يوم 21 يوليو 1988 بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العرب، في نسختها الخامسة، وتفوقت مصر على الأردن بثنائية نظيفة حملت توقيع علاء ميهوب وحسام حسن.

حارس الأردن: سنُقاتل للوصول إلى النهائي

يزيد أبو ليلى

أعلن حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، جاهزية فريقه لمباراتهم غد السبت، أمام منتخبنا الوطني ضمن منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية، من بطولة كأس العرب.

وقال أبو ليلى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم الجمعة: «نحترم المنتخب المصري وتاريخه وإنجازاته، لكن نؤمن بأنفسنا، وحظوظنا كبيرة في التأهل، وكفريق سنُقاتل لنتواجد في مباراة نصف النهائي، لكن المباراة لن تكون سهلة»، مضيفا: «كما قلت هناك حمل على حارس المرمى، لكن سنكون يد واحدة ونقاتل لإسعاد الجمهور الأردني، وتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الأردنية».

ويستعد الفائز من هذه المباراة لمواجهة نظيره التونسي في دور نصف النهائي، بعدما فاز الأخير أمام نظيره عمان بهدفين مقابل هدف، خلال المبراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم.