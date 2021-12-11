قمر.. أحمد فهمي يدعم شيرين عبد الوهاب

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وعلق أحمد فهمي قائلا"قمررر..شيرين عبد الوهاب".

يذكر أن أذاعت الإعلامية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت به مفاجأة لجمهورها، من أبرزها:

لما اقدر اطلع للجمهور بشكلي ده اعرفي إني خلاص خفيت

كنت بحب سرطان

حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة

أنا ذليت الجمهور ولو كنت معبودة الجماهير مايحقليش أعمل كده

كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه!

حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه

كنت في علاقتي مع حسام ماما وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا

عشت أربع سنين بنام على الكنبة

رضينا بالهم والهم مش راضي بينا

صعب أوي اللي أنا فيه مش قادرة اتحمل

أنا بقيت شحاتة ومحتاجة معونة

هعمل ٣ أفلام في السنة

عندي مشروع فانتازيا لرمضان.