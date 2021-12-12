حلمي بكر يفتح النار على بعض المطربات ويوجه رسالة نارية للمطرب رضا البحراوي.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن هناك مطربا يتحدث عليه كثيراً حتى أصبح مشهوراً، معقباً: "فيه واحد من كتر ما اتكلمت عليه شهرته قلبت الدنيا، وطلعت مغنيين دلوقتي بيقلدوه .. ومش عايز أقول على اسمه بس نص اسمه التاني هو البحراوي".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلاً: " الشخص ده بيغني أغاني فظيعة، عنده كاركتر نفسي حد يقوله افتح طريق الكاركتر االي انت فيه ده .. وهتبقى مطرب بلون جديد".

وتابع الموسيقار: "هتفيد المجتمع، وهتطلع أطفال يبصولك .. انما لما آجي أقول لطفل مين مثلك الأعلى ويقولي على فجلة .. يبقى الطفل ده هيسمعني ايه بكره لو طلع مطرب!".

وأردف حلمي بكر قائلاً: "هناك بعض المطربات التي تغني بالنصف الأعلى لخدمة النصف الأسفل .. هو الغُنى اني أكشف الحتة ديه واكشف الحتة ديه من جسمي!".

وأكمل الموسيقار قائلاً: "ورغم كل هذا نجحت هذه المطربة في التمثيل، وبقيت رائعة وممكن تاخد جوائز كمان .. انما مينفعش تغني تاني .. ده حتى جابوها تغني من قريب ولكن ولا كأنها جت أصلا .. والجمهور بيفهم ولكن مش بياخد باله غير بعد ما يكون طلعت أجيال".