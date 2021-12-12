الاتحاد الدولي للتأريخ: موسيماني أفضل مدرب للأندية في أفريقيا عام 2021

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الأحد، تتويج الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بجائزة أفضل مدرب للأندية فى قارة أفريقيا لعام 2021.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، أن موسيماني توج بجائزة أفضل مدرب للأندية فى أفريقيا لعام 2021، وجاء الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري كأفضل مدرب للمنتخبات فى القارة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لمدة ١٥ دقيقة قبل بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل المران لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش الودية أمس والإيجابيات والسلبيات في المباراة، فضلاً عن عدة أمور خاصة بالمرحلة المقبلة.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر الإفريقي المُحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.



وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي.