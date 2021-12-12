مافيا الأدوية.. حكم تاريخي نهائي بإغلاق تطبيق إلكتروني يتسبب في كوارث طبية

أصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب حكما قضائيا نهائيا بإغلاق تطبيق "صحتك" الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، في البلاغ الذي تقدمت به النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية وانتهى القضاء نهائياِ بتغريم الشركة المخالفة وإغلاق التطبيق محل الاتهام.

الحكم يأتي تكليلا للجهود

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الحكم جاء تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة العامة لصيادلة مصر في مواجهة التطبيقات الإلكترونية التي تبيع أدوية عن طريق الانترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المختلفة، مشددة على استمرار جهودها فى ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.

وحذرت النقابة جميع المواطنين من شراء الأدوية عن طريق تطبيق "صحتك"، حيث أصبح بموجب الحكم بالغائه كيان غير قانوني.

وطالبت الصيادلة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم تاريخي وغير مسبوق

من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حكم محكمة جنح مستأنف جنوب، بإغلاق تطبيق "صحتك" الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، حكم تاريخي وغير مسبوق.

وتابع: "الشعبة تحارب هذه الظاهرة كونها تؤدي إلى كوارث كبيرة وتجعل الجاني يفلت من العقاب".

وأضاف "عوف"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن خطورة بيع الأدوية عبر الإنترنت تكمن في عدم ضمان مطابقتها للشروط الصحية من عدمه، وهذا خلاف الصيدليات التي تخضع لرقابة هيئة الدواء المصرية التي لا تسمح مطلقاً بتداول دواء غير مطابق بالسوق المصرية.

وأكد "عوف"، أن الإنترنت ساحة مفتوحة وشراء الدواء عبره يعد في غاية الخطورة، لأنه لا توجد أية رقابة عليها، مشدداً على أن الحكم يمكن أن يتكرر على مواقع أخرى في المستقبل.

ظاهرة تطبيقات بيع الأدوية

وفي إطار محاربة ظاهرة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية عبر مواقع الانترنت، التي يعاني منها آلاف الصيدليات بجميع محافظات مصر، أكد نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إنها ظاهرة خطيرة، وتمثل نوعا من الخروقات المستحدثة على ممارسة المهنة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف تتخذ النقابة عدة خطوات لمواجهة تلك الظاهرة، حيث طلبت النقابة من أعضائها مساعدتها بعدم الاشتراك والترك الفوري لأي تعاون (إن وجد) مع هذه التطبيقات.

وأكدت أنه جاري رصد هذه التطبيقات بالكامل وسيتم التحقيق الرسمي والفوري بالنقابة، بحضور مستشار النيابة الإدارية، لأي صيدلية تقوم بالاشتراك في أي من تلك التطبيقات.

واختتمت أنه جاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام ضد هذه التطبيقات من النقابة العامة للصيادلة ونقابة صيادلة الإسكندرية، ومخاطبة مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية للقيام بدورهم الرقابي لإيقاف والحد من هذه التطبيقات.