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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية غير المرخصة بالمنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال جولته بمستشفى سمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة الحالة العامة بمنظومة القطاع الصحي من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من مدي صلاحية الأدوية والتراخيص الخاصة بالمخازن والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء.

 

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قاد "أبوزيد" حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة وأعضاء التفتيش الصيدلي والتموين ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

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وقال نائب المحافظ، إنه خلال الحملة تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب المدينة بالإضافة للمرور على إحدى الصيدليات حيث تم التحفظ على المضبوطات، موجها أعضاء التفتيش الصيدلي والتموين بحصر الأدوية للتأكد من مدي صلاحيتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

 

وعلى هامش الحملة، تابع نائب المحافظ الحالة العامة بمستشفى سمالوط التخصصي حيث تفقد أقسام الكلي والاستقبال وغرف المراقبة ووحدة تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها وكيل وزارة الصحة بتطعيم جميع الحضور بلقاح كورونا في حالة ثبوت عدم تلقي الجرعات الخاصة باللقاح، كما استمع نائب المحافظ لشكاوى المرضي، موجها بسرعة الاستجابة لمتطلبات المرضي تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا التفتيش الصيدلي الصيدليات المخالفات القطاع الصحي سوق الدواء

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