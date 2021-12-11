يوم ترفيهي للطلاب الوافدين بطب الأسنان بجامعة المنيا

استضافت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب جامعة المنيا الوافدين من مختلف الجنسيات، وذلك خلال الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية التي أقيمت باليوم الترفيهي للطلاب الوافدين، تحت شعار "النشاط الطلابي .. حياة" الذي نظمه مكتب رعاية الطلاب بالكلية وفق إجراءات احترازية انطلاقاً من اهتمام الجامعة في تقديم أنشطة متميزة للطلاب الوافدين، وزيادة التبادل الثقافي بين الطلاب، ودعم واكتشاف مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب الوافدين بالأنشطة الطلابية.

حضر الاحتفالية الدكتور ياسر فتحي حسين عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد عبد المنعم إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ضياء أحمد السيد منسق الأنشطة الطلابية ونائب مدير المستشفى، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

بدأت فعاليات اليوم الترفيهي بعدد من المسابقات والأنشطة المختلفة شملت مسابقات تنس الطاولة، وكرة السرعة، والشطرنج، والكرة والصندوق، ومعرض فني للأعمال الفنية التي شارك بها الطلاب الوافدين من مختلف الكليات.

فاز بمسابقة الشطرنج الطالب محمد حسين، وفاز الطالب على خالد احمد بمسابقة دايتز، كما فاز الطالب حمزة مجدي عرفات بمسابقة تنس الطاولة، والطالبة ميس محمود بمسابقة المعرض الفني.

