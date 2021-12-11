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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة ميدانية لرئيس مركز أبوقرقاص للوقوف على مستوى الخدمات للمواطنين

رئيس مركز ابوقرقاص
رئيس مركز ابوقرقاص خلال الجوله

أجرى اللواء محمد عزت رئيس مركز أبوقرقاص جنوب المنيا جولة ميدانية للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرية بني عبيد، للتأكد من حسن سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتاكد من اخذ الموظفين لقاح فيروس كورونا .

وتفقد رئيس المركز أثناء جولته، عددا من الشوارع بالقرية وتم السماع لشكاوى الأهالي بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة ايجاد اليات لحل لتلك المشكلات فى وجود المسئولين وتلافيها قدر الامكان تحقيقا لمصلحة المواطن كما تفقد ايضا الوحدة القروية بنى عبيد لمتابعة انضباط العاملين بها وتم ايضا المرور على الوحدة الصحية بقرية بنى عبيد لمتابعة انتظام العمل وحضور الاطباء والتمريض بالوحدة وتم تفقد ايضا بعض المدارس بالقرية لمتابعة الحالة التعليمية بالمدارس ومتابعة التطعيم بالمدارس .

كما تم تفقد مكتب البريد بالقرية لمتابعة صرف المعاشات ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وطالب رئيس المركز رؤساء القرى خلال جولته بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.


رافق رئيس المركز خلال الجولة محمود عبد المعطي وعرفات عبدالله نواب رئيس المركز وعلى عبدالحكيم رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد.

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