شعبة الأدوية بعد حكم إغلاق تطبيق بيع العلاج عبر الإنترنت: ليس له ضوابط

علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، علي حكم محكمة جنح مستأنف جنوب بإغلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، بأنه قرار تاريخي وغير مسبوق لأنه لم يحدث أن يصدر حكم محكمة بمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت.

وأوضح علي عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نقابة الصيادلة تحارب هذه الظاهرة منذ فترة، لافتًا إلى أن القانون نص على بيع الأدوية في منشأة مرخصة من الدولة ويتم التفتيش عليها؛ وما دون ذلك"كلام عشوائي، وليس له أي نوع من الضوابط"

وأشار إلي أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ليس ممنوعًا حول العالم، لافتًا إلى أنه في الخارج هناك منظومة متكاملة لبيع الأدوية تمكن من تتبع علب الدواء، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، مشيرًا إلى أنه في الخارج هناك ضوابط تحكم عملية بيع الأدوية عبر الإنترنت، وتحصل الأماكن المسموح لها بعملية البيع على تراخيص.

ولفت إلي أن هناك أدوية خاصة بالـ كورونا (حقن) تباع عبر الإنترنت وهي غير موجودة بالصيدليات؛ موضحًا أن هذه المنتجات غير موثوق في صلاحيتها أو معرفة مصدرها، مطالبًا بعدم شراء هذه الأدوية حتى وإن كان مدون عليها تاريخ صلاحية.



وأكد، أن التعامل مع الصيدلية يكفل حق المريض لأنه يتعامل مع جهة معتمدة، لافتًا إلى أن هيئة الدواء لم ترخص لبيع الأدوية عبر الإنترنت؛ مؤكدًا أن بيع الدواء في الصيدليات يحافظ على صحة المرضى.