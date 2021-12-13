عبد الظاهر السقا: محمد عبد المنعم سيكون أفضل مدافع في مصر

علق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، على أداء المدافع محمد عبد المنعم، المعار من صفوف النادي الأهلي.

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور التالتة": "محمد عبد المنعم سيكون أفضل مدافع في مصر".

وأضاف: "هو لاعب في مكانة أخرى، وفي السنوات المقبلة سيكون الأهم، سريع جدًا ويجيد ضربات الرأس ويمتلك المواصفات الدولية، يحتاج إلى اللعب بجانب أحمد حجازي لكي ينقل له الخبرات".

وأردف: "تحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر عن محمد عبد المنعم، نظرًا لعلاقتي بوائل جمعة ومحمد شوقي".

واختتم: "تعاقدنا مع محمد عبد المنعم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكنت أتمنى شرائه بشكل نهائي ولكن الأهلي رفض بيعه".