مجلس الشمس يشارك ذوي الهمم احتفالهم الشهري بالنادي ..صور

حرص‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬أبوزيد،‭ ‬رئيس‭ ‬نادى الشمس،‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬النادى‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬القدرات‭ ‬الخاصة‭ ‬حفلهم‭ ‬الشهرى‭ ‬وتسليم‭ ‬الهدايا‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬دائمة‭ ‬لإسعادهم‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬المجتمعى‭ ‬الهام‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الرئيس عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬انصهارهم‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬الأسوياء‭.

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬الشهرى‭ ‬الذى‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمه‭ ‬قطاع‭ ‬النشاط‭ ‬الثقافى‭ ‬بنادى الشمس ‭ ‬فقرات‭ ‬‮ «‬شو‮»‬‭ ‬العرائس‭ ‬وبابا‭ ‬نويل‭ ‬وزومبا‭ ‬والـ‭ ‬‮ «‬دي ‬جى‮»‬‭ ‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الكابتن‭ ‬أسامة‭ ‬صلاح‭ ‬والمحاسبة‭ ‬دعاء‭ ‬هشام‭ ‬بركات‭ ‬عضوا‭ ‬المجلس‭ ‬ومأمون‭ ‬العطار‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذى‭ ‬لنادى الشمس‭ .‬

وقدم‭ ‬ابطال‭ ‬وبطلات‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬لفتة‭ ‬طيبة‭ ‬بتكريم‭ ‬المجلس‭ ‬الشمساوى‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لدورة‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭.‬

ومن الابطال الذين حضروا حفل الشمس من ذوى الهم البطل مهند عماد المكرم مؤخرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش مهرجان “ قادرون بإختلاف ” والبطلة العالمية آية أيمن بطلة السباحة بالنادى ورحمة خالد أول مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .

‭ ‬وأعرب‭ ‬‮ «‬ذوى‭ ‬الهمم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬يوليه‭ ‬رئيس‭ ‬نادى الشمس ‭ ‬بهم‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرياضية.

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