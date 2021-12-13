مجلس الشمس يشارك ذوي الهمم احتفالهم الشهري بالنادي ..صور

حرص د. أسامة أبوزيد، رئيس نادى الشمس، على مشاركة أبطال وبطلات النادى من ذوى القدرات الخاصة حفلهم الشهرى وتسليم الهدايا لهم فى محاولة دائمة لإسعادهم والتأكيد على دورهم المجتمعى الهام تماشياً مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهم والحرص على انصهارهم مع أقرانهم الأسوياء.
وتضمن الحفل الشهرى الذى يشرف على تنظيمه قطاع النشاط الثقافى بنادى الشمس فقرات «شو» العرائس وبابا نويل وزومبا والـ «دي جى»
كما حضر الحفل الكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات عضوا المجلس ومأمون العطار المدير التنفيذى لنادى الشمس .
وقدم ابطال وبطلات ذوى الهمم لفتة طيبة بتكريم المجلس الشمساوى بمناسبة فوزه بثقة الجمعية العمومية لدورة جديدة فى الانتخابات الأخيرة.
ومن الابطال الذين حضروا حفل الشمس من ذوى الهم البطل مهند عماد المكرم مؤخرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش مهرجان “ قادرون بإختلاف ” والبطلة العالمية آية أيمن بطلة السباحة بالنادى ورحمة خالد أول مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .
وأعرب «ذوى الهمم» عن سعادتهم بالاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس نادى الشمس بهم وحرصه الدائم على مشاركتهم فى كل المناسبات الاجتماعية والرياضية.