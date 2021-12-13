عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الشمس يشارك ذوي الهمم احتفالهم الشهري بالنادي ..صور

صدى البلد

حرص‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬أبوزيد،‭ ‬رئيس‭ ‬نادى الشمس،‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬النادى‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬القدرات‭ ‬الخاصة‭ ‬حفلهم‭ ‬الشهرى‭ ‬وتسليم‭ ‬الهدايا‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬دائمة‭ ‬لإسعادهم‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬المجتمعى‭ ‬الهام‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الرئيس عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬انصهارهم‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬الأسوياء‭.

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬الشهرى‭ ‬الذى‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمه‭ ‬قطاع‭ ‬النشاط‭ ‬الثقافى‭ ‬بنادى الشمس ‭ ‬فقرات‭ ‬‮ «‬شو‮»‬‭ ‬العرائس‭ ‬وبابا‭ ‬نويل‭ ‬وزومبا‭ ‬والـ‭ ‬‮ «‬دي  ‬جى‮»‬‭ ‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الكابتن‭ ‬أسامة‭ ‬صلاح‭ ‬والمحاسبة‭ ‬دعاء‭ ‬هشام‭ ‬بركات‭ ‬عضوا‭ ‬المجلس‭ ‬ومأمون‭ ‬العطار‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذى‭ ‬لنادى الشمس‭ .‬

وقدم‭ ‬ابطال‭ ‬وبطلات‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬لفتة‭ ‬طيبة‭ ‬بتكريم‭ ‬المجلس‭  ‬الشمساوى‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لدورة‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭.‬

ومن الابطال الذين حضروا حفل الشمس من ذوى الهم البطل مهند عماد المكرم مؤخرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش مهرجان “ قادرون بإختلاف ” والبطلة العالمية آية أيمن بطلة السباحة بالنادى ورحمة خالد أول مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .

‭ ‬وأعرب‭ ‬‮ «‬ذوى‭ ‬الهمم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬يوليه‭ ‬رئيس‭ ‬نادى الشمس ‭ ‬بهم‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرياضية.

0b3bef75-a785-48d8-b482-051d6016e895
0b3bef75-a785-48d8-b482-051d6016e895
0faeaca4-dacd-44ae-b68e-c57c56e8b8dd
0faeaca4-dacd-44ae-b68e-c57c56e8b8dd
1f553ae0-2df6-4513-975c-9a9f1d3ec670
1f553ae0-2df6-4513-975c-9a9f1d3ec670
2a41cf37-5039-465c-b58a-0e255cb69228
2a41cf37-5039-465c-b58a-0e255cb69228
2df0e5ae-ef94-4eab-bf90-f91071368457
2df0e5ae-ef94-4eab-bf90-f91071368457
4abbe924-41d7-443f-9dcc-c574a13f74dc
4abbe924-41d7-443f-9dcc-c574a13f74dc
5af25bdd-b0e1-4524-8f56-5f8bf26a20ea
5af25bdd-b0e1-4524-8f56-5f8bf26a20ea
6acd169c-9637-4475-9d75-f371a06ff0f1
6acd169c-9637-4475-9d75-f371a06ff0f1
6d36c79f-660f-434a-ae40-17a9ce93eb58
6d36c79f-660f-434a-ae40-17a9ce93eb58
7f627305-fa94-4fd3-8688-38cc4bae2f15
7f627305-fa94-4fd3-8688-38cc4bae2f15
8c9cefa1-fa24-46c2-82ba-6e321a8e28de
8c9cefa1-fa24-46c2-82ba-6e321a8e28de
9a51555d-c775-4bb8-a9af-cd1300248457
9a51555d-c775-4bb8-a9af-cd1300248457
9d7eaabe-9f46-43ef-91ed-f8fbeea3e5a7
9d7eaabe-9f46-43ef-91ed-f8fbeea3e5a7
9ff5388a-ddda-47c1-a482-5efee54d1375
9ff5388a-ddda-47c1-a482-5efee54d1375
42c94f9b-c944-402c-a214-7690c78e35fa
42c94f9b-c944-402c-a214-7690c78e35fa
60aad641-6daa-48ea-8c3d-486dfa6430e6
60aad641-6daa-48ea-8c3d-486dfa6430e6
60e0931d-070b-4722-9f5d-e7f3f8c734f9
60e0931d-070b-4722-9f5d-e7f3f8c734f9
61b93991-5dcc-4bdc-be7f-6795f94e246f
61b93991-5dcc-4bdc-be7f-6795f94e246f
61ca9aea-4edf-4e69-817f-9beb6321aa8f
61ca9aea-4edf-4e69-817f-9beb6321aa8f
92dd20f7-64f9-4b18-b22e-1c3cbfd20c4e
92dd20f7-64f9-4b18-b22e-1c3cbfd20c4e
99a40f39-a2ad-40d3-9d33-2dddd66e59e8
99a40f39-a2ad-40d3-9d33-2dddd66e59e8
168d999e-44aa-46be-b4be-5512f9af3923
168d999e-44aa-46be-b4be-5512f9af3923
287f776c-fad7-4419-b01f-420468cff459
287f776c-fad7-4419-b01f-420468cff459
649a30a4-80a0-4d4d-8db0-0be0a1f83075
649a30a4-80a0-4d4d-8db0-0be0a1f83075
741c19c0-6b67-411c-a400-e0b8dd7bb3b9
741c19c0-6b67-411c-a400-e0b8dd7bb3b9
762df66e-4e29-4577-8d8a-ff3c033085bf
762df66e-4e29-4577-8d8a-ff3c033085bf
955e0769-c977-4701-b4a6-8ad8fe7ae680
955e0769-c977-4701-b4a6-8ad8fe7ae680
992f4491-6405-4731-9d9d-ab5486b12456
992f4491-6405-4731-9d9d-ab5486b12456
4580ea49-6751-444a-9323-0beca525a869
4580ea49-6751-444a-9323-0beca525a869
6071ce54-f3b1-4047-8f64-bb9527a5ecf2
6071ce54-f3b1-4047-8f64-bb9527a5ecf2
7275c627-8671-4d9d-900c-4dfe0c9bf5a8
7275c627-8671-4d9d-900c-4dfe0c9bf5a8
9480e4ef-c5e8-4cd0-9090-001aa56ba813
9480e4ef-c5e8-4cd0-9090-001aa56ba813
11871dee-ac74-43ef-b35d-6f60cbfc77ec
11871dee-ac74-43ef-b35d-6f60cbfc77ec
63205d17-1ad6-4a30-8535-6fae0ed416f6
63205d17-1ad6-4a30-8535-6fae0ed416f6
591997a5-af7e-4f9f-b4ab-46faf186dea0
591997a5-af7e-4f9f-b4ab-46faf186dea0
7518799c-c26b-4fa8-83bb-3190507660b8
7518799c-c26b-4fa8-83bb-3190507660b8
49449462-39c0-44d4-93ba-e850922aab13
49449462-39c0-44d4-93ba-e850922aab13
a1dfd50d-7865-4201-ab65-42020bf1f18d
a1dfd50d-7865-4201-ab65-42020bf1f18d
a4eb629a-a6da-48e7-9f93-fbc983a52f0a
a4eb629a-a6da-48e7-9f93-fbc983a52f0a
a731ea64-3552-4ee3-abaa-64efe47ab63a
a731ea64-3552-4ee3-abaa-64efe47ab63a
a194498f-6bcf-452d-b8a9-2c31bc17f04b
a194498f-6bcf-452d-b8a9-2c31bc17f04b
b50a98fe-a7da-4dc2-98dd-0136d4e3f3bc
b50a98fe-a7da-4dc2-98dd-0136d4e3f3bc
c0ec9fc0-b36d-425d-bfa1-a581f2e86092
c0ec9fc0-b36d-425d-bfa1-a581f2e86092
c3b54ea1-d381-4b4e-9560-c26d24898383
c3b54ea1-d381-4b4e-9560-c26d24898383
c71296a5-d676-4ae8-8aa7-229fa96e0c63
c71296a5-d676-4ae8-8aa7-229fa96e0c63
ce2325b1-4da4-47e2-b4b1-d98821cf8bc2
ce2325b1-4da4-47e2-b4b1-d98821cf8bc2
d189f4c8-33c1-498b-8b80-b079f25d6f3f
d189f4c8-33c1-498b-8b80-b079f25d6f3f
da2b9f64-c20d-4ada-a3a9-005445705db0
da2b9f64-c20d-4ada-a3a9-005445705db0
db4c56c6-6ca9-4254-9120-18dcd8674a01
db4c56c6-6ca9-4254-9120-18dcd8674a01
db804505-becb-440c-93a5-bb19b50efe0a
db804505-becb-440c-93a5-bb19b50efe0a
ded6dcb1-8300-4239-835d-fe0e80483385
ded6dcb1-8300-4239-835d-fe0e80483385
dfcab15b-36ff-4294-9a57-9e3f310c9221
dfcab15b-36ff-4294-9a57-9e3f310c9221
e2fbeccb-fa18-4d03-a093-9a75d6bea5c3
e2fbeccb-fa18-4d03-a093-9a75d6bea5c3
e07af09a-04a6-4bdb-87d3-7a27b6314ca8
e07af09a-04a6-4bdb-87d3-7a27b6314ca8
e9b0cdf8-7eaa-41ef-8c5f-0bda45c98a98
e9b0cdf8-7eaa-41ef-8c5f-0bda45c98a98
e74b3be1-7a21-4ff9-b5dc-02e6ef323756
e74b3be1-7a21-4ff9-b5dc-02e6ef323756
e66373ba-25a8-4c9d-9765-391fa72736ab
e66373ba-25a8-4c9d-9765-391fa72736ab
ec42c7e6-272d-45c2-8e03-d5792e026020
ec42c7e6-272d-45c2-8e03-d5792e026020
eeb40735-67b1-462e-b702-0abfd910b40d
eeb40735-67b1-462e-b702-0abfd910b40d
f8b7a7ab-24ad-4be4-9a4a-93e8e9c9ec68
f8b7a7ab-24ad-4be4-9a4a-93e8e9c9ec68
f7768921-cb7e-4709-8936-f09ad96e2fd8
f7768921-cb7e-4709-8936-f09ad96e2fd8
أسامة أبوزيد نادى الشمس ‭ ‬ذوى‭ ‬القدرات‭ ‬الخاصة‭ ‬أسامة‭ ‬صلاح‭ ‬ دعاء هشام بركات قادرون باختلاف آية أيمن مهند عماد رحمة خالد

ترشيحاتنا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بـ سوريا

عمل يسير أفضل في الأجر من الصلاة والصيام والصدقة النوافل.. احرص عليه

المصري يتفوق 2-0 على المقاصة في الشوط الأول بالدوري

رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. وارد عن النبي

مجموعة نصابين.. تعليق عزة مصطفى على الضربة الأمنية ضد التسريبات المفبركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتحفيز الاستثمار والتخفيف على المواطن .. قرارات عاجلة من رئيس الجمهورية بإعفاءات ضريبية ضخمة .. تعرف على التفاصيل

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

فيديو

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ