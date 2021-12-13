في ختام دورته الأولى .. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام برعاية ڤوكس سينما، مجموعة إم بي سي، والخطوط الجوية السعودية، عن أسماء الفائزين بجوائز اليُسر، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء اليوم في جدة البلد.

وقد ضمّت مسابقات المهرجان 16 فيلماً طويلاً، و18 فيلماً قصيراً، و21 مشروعاً من الواقع الافتراضي والتقني، جمعت أهم إبداعات السينما العربية والعالمية، حيث قدّمت قصصاً جديدة وأساليب سينمائية مبتكرة، وجرأة في طرح المواضيع ومناقشة قضايا مجتمعاتها. وتأتي جوائز اليُسر تكريماً لهذه الإبداعات، واحتفاء بالجيل الجديد من الأصوات السينمائية، إضافة إلى أولئك من أصحاب الخبرات السابقة.

وتوزّعت جوائز اليسر ضمن ثلاث مسابقات، هي مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والتي ترأس لجنة تحكيمها المخرج الإيطالي جيوسبي تورناتوري إلى جانب كل من هند صبري وشيرين دعيبس ودانيلا ميشيل وعبد العزيز الشلاحي، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير برئاسة مروان حامد وعضوية عهد كامل وخضر عيدروس، وأخيراً مسابقة البحر الأحمر للسينما التفاعلية والتي ترأست لجنة تحكيمها لوري أندرسون إلى جانب كل من فيكتوريا مابلبيك وسارة مهنا العبدلي.

وبهذه المناسبة أكّد رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل جيوسبي تورناتوري على مدى تنوع المواهب والمواضيع المطروحة، وأضاف ”لقد كانت تجربة استثنائية حيث شاهدنا أعمالاً مؤثرة وقوية وجريئة، مما يؤكّد على الزخم الذي تشهده السينما في العالم العربي وإفريقيا وآسيا، لذا كانت مهمتنا صعبة للغاية.“

قائمة الأعمال الفائزة:

أفضل فيلم سعودي: تمزُّق إخراج: حمزة جمجوم - المملكة العربية السعودية

جائزة الجمهور: أنت تشبهني إخراج: دينا عامر - مصر، فرنسا، الولايات المتحدة

البحر الأحمر للسينما التفاعلية، اليسر الفضي: تناسخ إخراج: سن-شين وانغ - تايوان

البحر الأحمر للسينما التفاعلية، اليسر الذهبي: نهاية الليل إخراج: ديفيد أدلر - الدانمارك، فرنسا

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، اليسر الذهبي: تالافيزيون إخراج: مراد أبو عيشة - الأردن، ألمانيا

مسابقة البحر الأحمر، شهادة تقدير: فرحة إخراج: دارين سلّام - الأردن

مسابقة البحر الأحمر، أفضل مساهمة سينمائية: أمين جعفري لتصوير: على الطريق - إيران

مسابقة البحر الأحمر، أفضل سيناريو: مانو خليل عن فيلم جيران - سوريا، سويسرا

مسابقة البحر الأحمر، أفضل ممثل: آدم علي عن دوره في: أوروبا - العراق، إيطاليا، الكويت

مسابقة البحر الأحمر، أفضل ممثلة: أرويندا كرانا عن دورها في: يوني - إندونيسيا، سنغافورة، فرنسا، أستراليا

مسابقة البحر الأحمر، أفضل مخرج: أوروبا لحيدر رشيد - العراق، إيطاليا، الكويت

مسابقة البحر الأحمر، جائزة لجنة التحكيم: على الطريق إخراج: بناه بناهي - إيران

مسابقة البحر الأحمر، أفضل فيلم: برايتن الرابع إخراج: ليفان كوجواشفيلي - جورجيا، روسيا، بلغاريا، الولايات المتحدة، موناكو