مستشار طبي: الكورس الأحمر من هيرا كاريزما يعالج الحشرات في شعر الطفل

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن هناك ضرورة لعدم الاقتراب من شعر الأطفال خلال 12 شهر في العمر، لأن الطبقة الموجودة في فروة الرأس غير منتظمة، وحال إدخال كريم للشعر قد تزيد المادة الزيتية في الشعر بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى ظهور قشور بيضاء أو صفراء.

وأضافت "زغلول"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الأم عليها أن تقوم بغسل شعر الطفل في أول 8 شهور بشامبو خاص بالأطفال، وبعد الانتهاء من العام الأول يتم العمل على إدخال حمامات الكريم لشعر الطفل، والعمل على تأسيس الشعر بالصورة اللازمة.

وتابعت أن الكورس الأحمر من هيرا كاريزما يعالج الحشرات في شعر الطفل، والكورس الأصفر لبروتين الشعر والكورس الأخضر للعناية بشعر الطفل، والكورس البني لحماية الشعر من التقصف وخلافه.