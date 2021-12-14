تمريض سوهاج تُنظم الخيمة التمريضية السنوية وندوة صحية بكلية التربية

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الخيمة التمريضية التوعوية السنوية التي تنظمها كلية التمريض، أمام مقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد كلية التربية، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن الجامعة تسعى سعياً جادا لأداء دورها الخدمي والتوعوي في نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية، وتشجيع الأفراد على تعلمها بشكل صحيح.

واشار إلى أن التدريب على الإسعافات الأولية يقلل من حدة الإصابات الخطرة وترفع احتمالات البقاء على قيد الحياة للمصابين، كما تمثل أبسط أساسيات الرعاية الصحية للمرضى لدى تعرضهم لحوادث طارئة.

ولفت الدكتور خالد عبداللطيف، إلى أنه تم تنظيم ندوة صحية توعوية بالاشتراك مع كلية التمريض لتدريب طلاب كلية التربية على مبادئ الإسعافات الأولية، وتعريفهم بالمعلومات والتدريبات العملية للطلاب في التعامل مع مختلف الحالات المرضية.

وقال إن الندوة تضمنت مبادئ ثقافة الاسعافات الأولية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الصحية لكافة أفراد المجتمع، كما شملت معلومات عن كسور الأسنان وطريقة الإسعاف.

وأوضحت الدكتورة يسرية السيد، أن الكلية من جانبها تحرص على تنفيذ فعاليات الخيمة التمريضية بشكل مستمر سنوياً، حيث تم تجهيز الخيمة بمعدات الفحص الطبى المختلفة لتدريب الطلاب وجميع منتسبى الجامعة على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، من أجل تعزيز قدراتهم على القيام بالتصرف المناسب عند الحاجة أو في حالة تعرض أحد زملاءهم لحادث طارئ.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للخيمة إشتمل على الكسور بأنواعها، لدغات العقارب والثعابين، السموم، الانعاش القلبى الرئوي، قياس العلامات الحيوية ( قياس الحرارة، قياس النبض وضغط الدم)، الحقن بأنواعه، النزيف، الإغماء وفحص الثدى الذاتي.