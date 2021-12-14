أيمن حسام: مشروع لتقييم المستهلك للخدمات المقدمة له

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الفترة المقبلة تشهد إعلان مشروع لإدخال المستهلك ليقيم الخدمات المقدمة، ووجود جهاز حماية المستهلك في السوق يخلق ردعا للمارسات غير المنضبطة في السوق، وحالياً يجري اعداد قائمة بيضاء للشركات الملتزمة.



وأضاف "حسام " خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن الحفاظ على حقوق المستهلك هو حماية للاقتصاد، وأن جهاز حماية المستهلك يسعي بدوره إلي التواصل مع المواطنين بكل الطرق الاليكترونية وتطويع التكنولوجيا لخدمة المستهلك، ويجري الآن تحديث منظومة crm في الجهاز.

وتابع، أن الجهاز بعد سعيه إلي متابعة الرسائل التي ترد للمواطنين بصورة عشوائية اكتشفنا أن الشركات التي تعمل على إبادة الحشرات هي شركات وهمية لا وجود لها، كما أن بعض مراكز الصيانة التي تنتشر إعلاناتها هي في الأصل تقوم بالنصب على المواطنين.

وعلى صعيد آخر، اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تنفيذ الوزارة استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة التجارة، خلال قمة مصر الاقتصادية الثالثة اليوم “الثلاثاء” ان الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.