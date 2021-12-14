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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر البنك.. خدمة جديدة من وزارة البترول

قراءة الغاز الطبيعي
قراءة الغاز الطبيعي

مدت شركة الشركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فترة استقبالها لـ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي 5 أيام إضافية لكل شهر، فبات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لمدة 20 يوماً كل شهر، من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

كما أضافت الشركة طرق جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، والتي منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة.

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وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:

1- الموقع الرسمي للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg

2- ابلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

3- تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة

4- ابلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الأنترنت

5- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

6- يتم ابلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧.
7- ابلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم ١١٢٢

8- ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهورية.
9- ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان

10- يتم ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية
11- ابلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد

12- ابلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.
13- يتم ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

14- ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور و اب ستور.

خطوات تسجيل حساب بتطبيق بتروميتر   
ويسعى هذا التطبيق لفتح قنوات اتصال جديدة بين شركة بتروتريد وعملائها من خلال تبادل الرسائل والإخطارات، والتطبيق متاح على جوجل بلاي ستور وعلى منصة أبل ستور.

وننشر خلال السطور التالية خطوات تسجيل حساب على تطبيق بتروميتر لإدخال قراءة الغاز، وذلك عن طريق الخطوات التالية بعد تحميل التطبيق من المتاجر المختلفة للموبايلات:

يعتمد استخدام التطبيق على خطوتين في غاية السهولة وهما كالآتي : 
الأولى : هي التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد سواء السوداء أو الحمراء و سيتم ذلك أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

الثانية : هي تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والإطار الأحمر، للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا وما بين ما سُجل باليد، حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية ثم سيتم الاعتماد كلية على الكاميرا.
بتروميتر  

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت الشركة المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.

بتروتريد

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