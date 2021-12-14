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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

خلوا بالكم على أطفالكم
خلوا بالكم على أطفالكم ... اعراض صادمة ل "فيروس الهربس "

الهربس .. مرض انتشر في الأونة الاخيرة بين الأطفال ما أثار القلق عند الأباء ونستعرض لكم أعراض الفيرس وطرق الوقاية منه . 

" الهربس"  فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وهو إصابة فيروسية متكررة تصيب وتظهرعلى الجلد، وخاصة منطقة الفم عند الأطفال، كما أنه  ينتشر بشكل  أكثر  عند الأطفال بداية من عمر سنة حتى خمس سنوات، ويصاب به الكبار بسبب تناول المضادات الحيوية الكثيرة والكورتيزون. 

أعراض الهربس عند الأطفال وخاصة الهربس الفموي، تظهوره على هيئة بثور وفقاعات على الشفتين اللي بتسمى ب "قرحة الفم" وبيشعر الطفل برغبة في الحكة " الهرش" ، كما أن أعراضه الحمى والإعياء، ويؤدي الهربس إلى ارتفاع في درجة الحرارة وتقرحات في الفم واللثة واللسان، وصعوبة في البلع مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود، كما يحدث  تورم شديد فى الغدد الليمفاوية بالرقبة.

وتستمر الإصابة به لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع في بعض الحالات، لذا يجب استشارة الطبيب في حال ملاحظة عرض  من الأعراض ، حتى لا ينتشر المرض في أجزاء أخرى من الجسم، لأنه معدي .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

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