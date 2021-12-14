ببوستر وشعرها محلوق.. شيرين عبد الوهاب تروج لأغنية "خاصمت النوم"

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب البوستر الرسمي لأغنية “خاصمت النوم"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وظهر في البوستر صورة شيرين عبد الوهاب وهي حالقة شعرها، وعلقت كاتبة: “#خاصمت_النوم”.

أغنية شيرين عبد الوهاب هي "خاصمت النوم"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، إنها قامت بقص شعرها قبل يوم واحد من الطلاق، مؤكدة أن هذه ليست أول مرة أقوم فيها بقص شعري.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب ، إنها قصت شعرها قبل ذلك حتى تضحك الجماهير في راس السنة وجاءت ردود الأفعال اني طالعة أتريق على البلد قائلة "كنت مدبوحة".

كشفت شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء التخلي عن شعرها، وقصه بالكامل، موضحة أنها تحاول تخطي المشاكل والأزمات بحب الناس والتواصل مع الجمهور بالغناء والفرح والضحك من أجل الانبساط.

وقالت «شيرين عبد الوهاب» خلال تصريحات تلفزيونية، إنها عندما كانت تشعر بالاكتئاب تقص شعرها بالكامل، قائلة: «واخداها وراثة من أبويا لما بحس باكتئاب بشيل شعري ولكن هذه المرة كان الأمر قاسي وأنا كده ارتحت».