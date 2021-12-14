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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إجراءات عاجلة من المركزي لدعم الليرة وخفض الطلب على الدولار

لبنان
لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مصرف لبنان المركزي سيزود البنوك بحصتها النقدية لما تبقى من ديسمبر بالدولار الأمريكي بدلا من الليرة في إطار إجراءات لكبح تراجع حاد في العملة المحلية.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، ومن المأمول أن يساعد ذلك على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.

وبحسب رويترز، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، إن المسئولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

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