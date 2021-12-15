هيئة التعمير: المشروعات الزراعية بسيناء تساعد في تكوين مجتمعات متكاملة

كشف الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل جديدة عن المشروعات القومية في سيناء.

وأكد محمد الشحات، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الفول السوداني في هذه المنطقة.

وأضاف الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية،: نعمل على تكثيف زراعة الموالح الهامة بهدف سد احتياجات الأسواق، لافتا إلى وجود الزراعة يعني وجود التعمير.

وتابع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك فرص عمل حقيقية تأتي من الزراعة وهذا الأمر مهم في عملية التنمية، مؤكدا أن المشروعات الزراعية بسيناء تساعد في تكوين مجتمعات متكاملة.