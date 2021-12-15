7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، علي مناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، في جلسته التي عقدت مساء أمس بمقر النادي بالجزيرة، والممتدة من الأسبوع الماضي .
وأصدر مجلس الإدارة سبع قرارات هامة عقب تلك الجلسة وهي:
- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.
- تكليف الدكتور هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.
- اعتماد اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.
- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية، على أن يقوم بتشكيل اللجنة.
- اختيار محمد عثمان مستشارًا قانونيًّا للنادي الأهلي.
- تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، مستشار رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وتم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير موارد النادي الأهلي.