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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

صدى البلد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، علي مناقشة العديد من الملفات المهمة ‏التي تخص قطاعات النادي المختلفة، في جلسته التي عقدت مساء أمس بمقر النادي ‏بالجزيرة، والممتدة من الأسبوع الماضي .

وأصدر مجلس الإدارة سبع قرارات هامة عقب تلك الجلسة وهي:

‏- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع ‏محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- تكليف الدكتور هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع ‏الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- اعتماد اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى ‏توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.‏

‏- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي ‏تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.‏

‏- استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية، على أن يقوم بتشكيل اللجنة.‏

‏- اختيار محمد عثمان مستشارًا قانونيًّا للنادي الأهلي.‏

‏- تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد الدماطي ومحمد ‏الجارحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، مستشار رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي ‏للنادي، وتم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير موارد النادي الأهلي.‏

 

النادي الأهلي محمود الخطيب ابراهيم الكفراوي النشاط الرياضى هاني محمود

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