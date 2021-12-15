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برلمان

اقتصادية النواب تثمن زراعة 31 ألف فدان ودعم 925 صوبة بالتقاوى والشتلات مجانا بجنوب سيناء

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة بمفهومها الحقيقى داخل محافظة جنوب سيناء ، حتى تتنوع مصادر الدخل مثمناً ماتشهده جنوب سيناء من توسعات فى المساحة الزراعية بالتزامن مع خدمات إقامة تجمعات زراعية جديدة.

وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم أهمية تصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التى كشف فيها عن أن إجمالى المساحة المنزرعة 31 ألف فدان، وإنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء بالوديان وهى 14 تجمعا بمساحة 760 فدانا بقيمة 129 مليون جنيه، وأنه تم الإنشاء لها بمعرفة جهاز تعمير سيناء تضم زراعة 265 فدانا، خضر وفاكهة وإقامة 120 صوبة و6 مزارع سمكية على مياه الآبار تنتج الواحدة سنويا 50 طنا فى السنة وأنه تم دعم المحافظة بعدد 925 صوبة زراعية ويتم توفير التقاوى والشتلات مجانا للمزارعين وفقا للاستثمارات المتاحة من وزارة التخطيط وتوزيعها على المزارعين.

ووصف الدكتور محمد عبد الحميد اعلان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأنه تم فى المحافظة لأول مرة إنتاج أول سلالة مصرية من تقاوى بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية لمدينة سانت كاترين وإشهار أول جمعية تعاونية مركزية زراعية بالمحافظة ومقرها مدينة طور سيناء بالاهمية الكبيرة لتكون محافظة جنوب سيناء ولأول مرة فى تاريخها من المحافظات المؤهلة والمنتجة لسلعة بنجر السكر مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الزراعية التى تتم داخل محافظة جنوب سيناء.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد اشار أيصاً إلى أنه تم حفر 265 بئرا جديدة للزراعة بوديان المحافظة المختلفة، وإنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية متكاملة بالمحافظة بإجمالي مساحة 5510 أفدنة بمدن رأس سدر – طور سيناء – سانت كاترين.

الحكومة التنمية الشاملة محافظة جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء جهاز تعمير سيناء

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