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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يروج لحفله في بغداد| تفاصيل

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

روج المطرب عاصي الحلاني لحفله في بغداد من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر فيديو وعلق عليه: "لو مهما طال البعاد راجع على بغداد انتظرونا يوم 23 ديسمبر على مسرح سندباد لاند با أحلى ليلة".

ويحل الفنان عاصى الحلانى ، ضيفا على برنامج “ سهرانين ” الذى يقدمة الفنان أمير كرارة على قناة on و ذلك ضمن احتفالات رأس السنة.

على الجانب الآخر ، يحيى النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا، في العراق يوم 23 ديسمبر الجاري، على مسرح السندباد.

ومن المنتظر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى تغنى بها على مدار مشواره الغنائي.

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عاصى الحلانى ضيفا على برنامج "سهرانين"

عاصي الحلاني مع وفاء الكيلاني:

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن عملية خطفه أثناء الحرب الأهلية، قائلا: "سنة 1986 أو 1978 كنت بدأت أغني وكان عندي 16 سنة"، لافتا: "كان معايا شاب أكبر مني وكنا موجودين في الجبل ونازلين على بيروت الفجر، كنا بنطلع على الصيد".

وأضاف: "اتخطفنا احنا الاتنين.. وكان حينها ظروف طارئة يعيش فيها كل اللبنانيين، وفجأة جماعة وقفونا في الطريق وكلبشونا"، مشيرا: "اتخطفنا وفضلنا 24 ساعة، وأهلي فاكرني في الجبل معرفوش أني اتخطفت".

وأشار  النجم اللبناني عاصي الحلاني: "كان يوم من أصعب أيام عمري، وفضلنا مربوطين بالكلابشات، وكنت كل ما اتكلم آكل علقة"، متابعا: "وأنا محجوز كنت بسمع صوت ناس بتضرب وقولت أكيد هيضربوني وفضلت أعيط".

وتابع النجم اللبناني عاصي الحلاني،: "شخص أخذني وروحت لمكتب اللي مسئول عنهم، قال لي خلاص امشوا.. لما قال لي كدا ارتحت".

احتفالات رأس السنه الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني الفنان امير كرارة وفاء الكيلانى

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