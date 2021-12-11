عاصي الحلاني يفتح قلبه ببرنامج السيرة.. تزوجت سراً.. وأجريت 3 عمليات بسبب ركوب الخيل

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته:

عاصي الحلاني: ماعنديش خوف من خفوت ضوء نجوميتي

وأوضح عاصي الحلاني، أنه غير قلق من خوفت النجومية ويري هذا أمري طبيعي من الوارد حدوثه لأي فنان، وعلي الجميع تقبله.

عاصي الحلاني: الوعي والعقل بيلعبوا دور كبير جدا في استمرار الزواج

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لزوجته، قائلا :" الوعي والعقل بيلعبوا دور كبير جدا في استمرار الزواج وأنا زوجتي عقلها كبير واتحملت حاجات كتير مرت في حياتي".

عاصي الحلاني: تعرضت لحادثة نتج عنها 3 عمليات بسبب ركوب الخيل

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لركوب الخيل، مؤكدا انه يعشق ركوب الخيل ويحب ممارسة هذه الهواية، لافتا إلي أن ركوبه الخيل يوما ما تسبب له في حادث أليم أسفر عنه عمله 3 عمليات في قدمه.



عاصي الحلاني: ما ينفعش أجبر ولادي على أي حاجة

وتحدث عاصي الحلاني، عن تربيته لأولاده، قائلا:"اولادي يعرفون جيدا الخطوط الحمراء، وأهمها شرب المخدرات، فلم أطلب منهم ترك هذه الأشياء، ولكن كنا نتحاور في الأمر فعلموا من خلال الحديث أن هذه الأشياء خطوط حمراء من تلقاء أنفسهم".

بداية زواج عاصي الحلاني من زوجته كان سراً.. اعرف السبب

وتابع الحلاني:" كانت معي في أغنية «يا ناكر المعروف، وبعد الكليبين تزوجنا، لكنها قامت بعمل بعض الكليبات معي بعد الزواج، ومن ثم تركت العمل".