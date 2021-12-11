عاصي الحلاني: ماعنديش خوف من خفوت ضوء نجوميتي

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لزوجته، قائلا :" الوعي والعقل بيلعبوا دور كبير جدا في استمرار الزواج وأنا زوجتي عقلها كبير واتحملت حاجات كتير مرت في حياتي".

وعن النجومية، قال الحلاني،:"ماعنديش خوف من خفوت ضوء نجوميتي لأن أي نجم طبيعي جدا إنه في يوم من الأيام هايخف وهج نجوميته".



وأضاف: "الجيل بتاعي عاش مرحلة الحرب منذ 1975 حتى التسعينات وهذا الشيء لم يكسرني لكن جلعني صبور وعندي قناعة بموهبتي واستطيع العمل أكثر لكي أظهر نفسي".

