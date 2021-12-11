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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصي الحلاني: الوعي والعقل بيلعبوا دور كبير جدا في استمرار الزواج

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لزوجته، قائلا :"  الوعي والعقل بيلعبوا دور كبير جدا في استمرار الزواج وأنا  زوجتي عقلها كبير واتحملت حاجات كتير مرت في حياتي".

 

وكشف عاصي الحلاني، عن سر حبه لزوجته، وكيف بدأت قصة الحب بينهم، موضحا:" صورت معها كليب "وأنا مارق مريت"،  وكانت أحلي ذكريات لي وكانت بداية حبنا في هذه الأغنية.

 

وتابع  الحلاني:" كانت معي في أغنية «يا ناكر المعروف، وبعد الكليبين تزوجنا، لكنها قامت بعمل بعض الكليبات معي بعد الزواج، ومن ثم تركت العمل".

 

وأكمل:" زوجتي مبسوطة معي، وإن لم تكن كذلك لما كنا حتى الآن نعيش مع بعضنا البعض".
 

 

وفاء الكيلانى عاصي الحلاني برنامج السيرة الإعلامية وفاء الكيلاني دى ام سى

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