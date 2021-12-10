بداية زواج عاصي الحلاني من زوجته كان سراً.. اعرف السبب

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث عاصي الحلاني، عن سر حبه لزوجته، وكيف بدأت قصة الحب بينهم، موضحا:" صورت معها كليب "وأنا مارق مريت"، وكانت أحلي ذكريات لي وكانت بداية حبنا في هذه الأغنية.

وتابع الحلاني:" كانت معي في أغنية «يا ناكر المعروف، وبعد الكليبين تزوجنا، لكنها قامت بعمل بعض الكليبات معي بعد الزواج، ومن ثم تركت العمل".

وأكمل:" زوجتي مبسوطة معي، وإن لم تكن كذلك لما كنا حتى الآن نعيش مع بعضنا البعض".

وأشار عاصي الحلاني، إلي أنه أخفى زواجه لمدة عامين، وذلك خوفًا من المسئولية.