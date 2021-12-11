عاصي الحلاني: تعرضت لحادثة نتج عنها 3 عمليات بسبب ركوب الخيل

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لركوب الخيل، مؤكدا انه يعشق ركوب الخيل ويحب ممارسة هذه الهواية، لافتا إلي أن ركوبه الخيل يوما ما تسبب له في حادث أليم أسفر عنه عمله 3 عمليات في قدمه.

وتابع:"وقعت من على الحصان وبعد وقوعي من عليه جاء الحصان أيضا ووقع علي مما تسبب في حدوث "شعرة" في رقبتي، كما أنه جعل عظم "وركي" لا يصل الدم إليه، فكنت أحتاج لعملية حتى لا يحدث تفتت في العظم".

وأكمل:" رغم هذه الواقعة الا أنني ما زلت أعشق كوب الخيل ولا أتخيل حياتي بدون ممارسة هذه الرياضة".