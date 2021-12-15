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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير السنغال: الأزهر يساهم في تحقيق التعاون البناء مع دول القارة الأفريقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأربعاء، بمقر المركز، السفير السنغالي لدى القاهرة.

 

مد جسور التواصل

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، في بداية اللقاء، أن دعم الأزهر للقارة الأفريقية والسنغال، يأتي إيمانًا بدور العلم والدين في نهضة القارة، موضحة أن حرص الأزهر على مد جسور التواصل بين طلاب السنغال، معلنة أن المركز حريص على تبادل الأفكار لبناء طالب أزهري يتمتع بالفكر المستنير.

 

من جانبه أعرب السفير السنغالي عن شكره وتقديره للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدعمه الدائم لأبناء القارة الأفريقية.

 

وأكد على مساهمات الأزهر الفعالة في التعاون البناء مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق تطلعاتهم وتنمية قدراتهم.

 

وأثني السفير السنغالي على تنظيم الأزهر لبطولة كأس الأزهر للوافدين الذي أبهر الدول الأفريقية وأثبت الأزهر من خلاله على تعزيز الروح الرياضية.

 

ووجهت رئيس مركز تطوير الوافدين الشكر لسفير السنغال وللطلاب الوافدين من السنغال على حضورهم المشرف بالبطولة العالمية للوافدين، ومدى الالتزام والانضباط خلال مشاركتهم بالحفل، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد دعمًا كبيرًا للأنشطة الطلابية.

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عميد إعلام الأزهر: في ظل التقدم العلمي من يمتلك المعرفة يملك القوة

 

الذكاء الاصطناعي

على جانب أخر أكد الدكتور رضا عبدالواجد أمين - عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر الشـريف، أنه في ظل ما يعيشه العالم اليوم في فترة الموجة الثالثة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا المبنية على المعرفة المعلوماتية باستخدام التقنيات الحديثة، أصبح المجال الإعلامي في عصـرنا الراهن متشابكًا، يخلو من التقسيمات الكلاسيكية للإعلام من ذي قبل، فتلاشت الحدود بين تخصصات الإعلام المختلفة؛ حتى تبلور مفهوم الإعلام التكاملي، الذي يخدم كل فرع منه الآخر؛ لتقديم مضمون إعلامي مميز.

 

جاء ذلك خلال محاضرته عن "الإعلام التكاملي في عصـر تكنولوجيا المعلومات"، ضمن الدورة المنعقدة بمنظمة خريجي الأزهر، تحت عنوان"مشـروع إعلامي المستقبل"، يشارك بها طالبات كلية الإعلام جامعة الأزهر، وتستمـر الدورة قرابة شهر، حيث تأتي تلك الدورة إيمانًا من المنظمة بأهمية تأهيل الشباب الصغير وبناء وعيهم، وصقل مواهبهم الإعلامية على أيدي كبار العاملين بمجال الإعلام المرئي والمسموع. 

 

وأشار الدكتور رضا أمين، إلى أن المشهد الإعلامي الآن تغير كثيرًا، ففي ظل التقدم العلمي، وهيمنة الاقتصاد المعرفي، أصبح من يمتلك المعرفة يمتلك القوة، موضحًا أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، ومنها المجال الإعلامى، أصبح من الضـروري أن يكون الإعلامي قادرًا على تحرير المادة الإعلامية، ولديه مهارات التصوير والمونتاج والقدرة على التصـرف مع الصور مع المحافظة على المعنى.

سفير السنغال تعليم الطلاب الوافدين الأزهر بطولة كأس الأزهر للوافدين مركز تطوير الوافدين الذكاء الاصطناعي

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