سفير الفلبين بالقاهرة: نقدر دور الأزهر في نشر الثقافة الإسلامية

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، السفير عز الدين تاجو، سفير الفلبين في القاهرة، لمناقشة أوجه التعاون لتذليل العقبات أمام طلاب لفلبين الدارسين في الأزهر.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي بسفير الفلبين، مضيفة أن زيارته اليوم للاطلاع على أوضاع طلاب الفلبين الدارسين في الأزهر، تعزز التعاون في مجال تعليم طلاب الفلبين.

وأضافت أن مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، يعمل على تعزيز التواصل مع جميع الجهات الرسمية والإدارية من أجل إنهاء تعاملات أبناء الأزهر الوافدين.

وأعرب عز الدين تاجو، سفير دولة الفلبين بالقاهرة، عن سعادته بتواجده اليوم في مركز تطوير الطلاب الوافدين.

وثمن دور الأزهر في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وهو ما جعلنا نطمئن على أبنائنا ونأمن على عقولهم داخل هذه المؤسسة العريقة، موجها الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رعايته واهتمامه بأبناء المسلمين والعناية العليمة بهم.



وفي ختام اللقاء أهدت الدكتورة نهلة الصعيدي سفير الفلبين "سلسلة التحفة الأزهرية للناطقين بغير العربية".