نصف مليون شخص .. كورونا يتفشى من جديد فى ولاية صينية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل فرض الصين الإغلاق والحجر الصحي على نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ بسبب تفشي الوباء مجددا .



ووفقا للتقرير فإن السلطات الصينية قامت بفرض الإغلاق والحجر الصحي على أكثر من نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانج، أول أمس الثلاثاء بعد تفشي وباء كوفيد-19 في المنطقة التجارية.

وقد أبلغت مقاطعة تشجيانج، وهي مركز رئيسي للصناعة والتصدير عن 44 حالة إصابة جديدة الثلاثاء مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 200 مصاب.

وقال مسؤولون صينيون إن أكثر من 540 ألف شخص وضعوا في الحجر الصحي الإلزامي في تشجيانغ.



وقد سيطرت الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية 2019، على الجائحة إلى حدّ كبير، لكنها لا تزال تواجه حالات تفشٍ متفرقة تحاول القضاء عليها باللجوء إلى تدابير جذرية كالعزل وفحوص الكشف عن "كوفيد-19" على نطاق شامل ومكثف والتلقيح الذي يبدأ مع الأطفال البالغين من العمر ثلاثة أعوام.