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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: كل ما يخرج من الٱرض صحي لمريض الكوليسترول.. فيديو

حسام موافي، أستاذ
حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن كل متر مسطح من الجسم يفقد 40 سعر حراري في الساعة، وأداء الرياضة يساهم في زيادة معدل الحرق والفقد داخل الجسم.

 

وأشار "حسام موافي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، إلى أن كل ما يخرج من الأرض صحي وكل ما سار على الأرض غير صحي لمريض الكوليسترول.

 

وأوضح أن المدمن لا يجب أن يتعامل على أساس أنه مجرم، بل يجب أن نتعامل معه على أساس كونه مريضا ويجب أن يخضع للعلاج.


وأردف: الأقاويل المنتشرة حول الرياضة وعلاقتها بفقدان الوزن غير حقيقية، ولكنها تساهم في زيادة معدل الحرق في الجسم
 

حسام موافي الحالات الحرجة الرياضة الكوليسترول معدل الحرق اخبار التوك شو

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