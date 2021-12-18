وزير الأوقاف: مصر تضع في الحسبان كافة العوامل والتغيرات المناخية المحتملة

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره وتقديره لجامعة الأزهر ولمنظمى المؤتمر فنحن أمام مؤتمر علمى وتوعوى معا وأمام قضية بالغة الأهمية وهى تهديد حقيقى لكافة دول العالم.

وأضاف مختار جمعة، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر جامعة الأزهر الدولي الثالث للتغيرات المناخية خلال كلمة أذاعتها فضائية مصر الأولى، أن إسهام مصر فى قضية التغير المناخى أقل من 1% بنسبة 6% وهو ما يحتاج أن يصل هذا الصوت عبر المحافل الدولية مؤكدا ان الحكومة المصرية تؤدى دورا رائدا بموجب استضافتها بمؤتمر الأطراف فى عام 2022 بشأن التغير المناخي.



ولفت مختار جمعة، إلى أن مصر تضع فى الحسبان كافة العوامل والتغيرات المناخية المحتملة ، مشيرا إلى أن الدور الدينى محور توعوى فى المقام الأول فأننا نؤكد أن رأى الدين فى القضايا الطبية سواء كانت بيئية يتبع الرأى العلمى ويبنى عليه خاصة انهم فى الجوانب الطبية يبنون على رأى الأطباءوأهل العلم ودورهم أن يدعموهم .