شبيه حمادة هلال في الصوت: "كل اللي بيسمعني بيفتكرني أنا هو"

رصدت عدسة “صدى البلد” شبيه حمادة هلال في الصوت والذي يقول إنه قام بغناء إحدى الأغنيات الخاصة به، وقام أحد الاشخاص بوضع صورة الفنان حمادة هلال علي صوته ليختلط على الجمهور صوته وصوت حمادة هلال بسبب تقارب نبرة الصوت بينهما.

في البداية قال محمد سعيد: أنا مقيم بمحافظة القاهرة، وبدات الغناء منذ أكثر من 15 عاما عندما كان عمري 12 عاما بدأت بالغناء في الأفراح بغناء الأغاني الكلاسيكية والدرامية واميل الي غناء بعض الاغاني الشعبية.

وتابع سعيد: “أخي الأكبر ومثلي الأعلى الفنان حمادة هلال شخصية محترمة ومحبوبة واقوم بغناء بعض الاغنيات له ومن يسمعني يشبهني به بسبب تقارب الصوت بيني وبينه، وقمت بغناء بعض الاغنيات الخاصة ببعض الفنانين الكبار ويوجد لدي بعض الاغنيات الخاصة بي و اتمني ان اقوم بغناء كلمات ولحن وتوزيع موسيقي يعجب الجمهور وتحتوي علي كلمات راقية وتكون سهلة الحفظ للجمهور".

https://fb.watch/9YrqP6hyR1/