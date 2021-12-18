أكلات اليمن .. طريقة عمل المندي

يعد المندي من أشهر أكلات اليمن المنتشرة فى الخليج بشكل واسع كما تتواجد فى العديد من الدول العربية الأخرى .

نقدم لكم طريقة عمل المندي اليمني بخطوات الشيف غادة جميل بخطوات مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المندي اليمني

وراك دجاج

زبدة

كركم

ملح

بهارات

دجاج

عيدان قرفة

ورق لورى

زيت

قرنفل قرون

فلفل

زبدة

أرز بسمتي

فويل

زعفران بودرة

شعر فحم



طريقة عمل المندي اليمني

* يدهن البايركس بالزبدة ثم يضاف الارز ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود ثم يضاف القرفة والقرنفل والزعفران ويقلبو جيدا

* ضعي كوب من الماء ويقلب جيدا وتذوب الزبدة ويوضع بها كل التوابل ثم تتبل اوراك الدجاج في التتبيلة

* ضعي شبكة على البايركس ثم يوضع عليها الدجاج ثم تغطى بالفويل ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم المندي.