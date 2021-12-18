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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن احتفالاتها بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح مركز الإرشاد الزراعي بالنجيلة|صور

افتتاح مركز الارشاد
افتتاح مركز الارشاد الزراعي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت مركز الارشاد الزراعى  بمركز ومدينة النجيلة في اطار فعاليات احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى 106 يرافقه كل من النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره نائبى مجلس النواب والعميد محمد فوزى رئيس مدينة النجيلة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح وحسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة النجيلة.

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وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح أن مركز الارشاد الزراعي الجديد بتكلفة 2.5 مليون جنيه بدعم من قطاع الإرشاد الزراعى على مساحة 600 متر.
وأضاف أن المركز  يقدم خدمات وندوات تدريبية للمزارعين وندوات للمرأة البدوية من خلال تنمية المرأة بالمديرية بهدف الإسهام في التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بالنجيلة مشيرًا إلى أن المركز يخدم المزارعين على مساحة زراعية نحو ٦١ ألف فدان ونحو ٥٢ ألف رأس أغنام.

وتفقد محافظ مطروح أقسام ومكونات المركز من قاعات إرشادية وتدريبية تسع نحو ٥٠ متدربًا مع خدمة المجتمع المحلى سواء كفصول محو امية او ندوات توعية ،بالاضافة الى قاعة مركز تدريب المرأة على الصناعات الغذائية خاصة للمرأة المعيلة  حيث وجه محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة من المركز كمركز اشعاعى يخدم أهالي النجيلة وييسر عليهم تقديم مزيد من الخدمات الزراعية للمواطنين والتنسيق مع منحة ايفاد ليعود بالنفع مع حصر كافة الاحتياجات والأجهزة  اللازمة والتنسيق مع منحة إيفاد بشان المقترحات المطروحة لتفعيل مزيد من الخدمات الزراعية لأهالي النجيلة.

محافظ مطروح يفتتح مركز الارشاد الزراعي
محافظ مطروح يفتتح مركز الارشاد الزراعي
محافظ مطروح يفتتح مركز الارشاد الزراعي
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