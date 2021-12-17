محافظ مطروح يفتتح مسجد القبلتين بقرية سملا

افتتاح مسجد القبلتين بقرية سملا بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد القبلتين بقرية سملا شرق مدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية واهالي القرية.

وقام أطفال القرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا من تعقيم ايدي المصلين قبل دخولهم المسجد وتوعيتهم بارتداء الكمامات.



وأدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة مع أهالي القرية مقدما لهم التهنئة علي افتتاح المسجد مؤكدا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ، أن المسجد مقام علي مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة مليون ونصف جنيه .

جاء ذلك الافتتاح احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة والذي انتصر فيه أبناء مطروح علي الانجليز في معركة وادي ماجد عام ١٩١٥.

وقد تناولت خطبة الجمعة فضل اللغة العربية وأهميتها كلغة القران الكريم وضرورة الاهتمام بها.

محافظ مطروح يفتتح مسجد القبلتين