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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم كلشي ماكو في مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بالعراق

الفيلم العراقي كلشي
الفيلم العراقي "كلشي ماكو"

يُعرض الفيلم العراقي "كلشي ماكو" للمخرجة ميسون الباجه جي ضمن مسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة الخامسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق يوم الاثنين 20 ديسمبر الساعة 3 عصراً بتوقيت العراق (+3 توقيت غرينتش) وذلك ليكون عرضه الأول في بلده. أُنتج هذا المشروع في العراق بالتعاون مع فؤاد جلال رشيد من ماستي فيلم وهي شركة إنتاج في السليمانية وهدى الكاظمي من عشتار العراق لإنتاج الأفلام - بغداد.

وقد نال الفيلم مؤخراً إشادة واسعة في أعقاب نجاح عرضه الأول عربياً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث كتب قيس قاسم من موقع الجزيرة.نت "من بين أفضل الأفلام المعروضة في مسابقة آفاق السينما العربية ومن القليلة التي تعيد قراءة المشهد العراقي خلال سنوات الاقتتال الطائفي بأسلوب سينمائي مقنع قادر على طرح أسئلة عما جرى ويجري."وفي رصيف.نت كتب سعد القرش "فيلم يراهن على الحياة وعشاق الحياة لا يصرخون. كانوا يغنون."

تدور أحداث الفيلم على خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006 بين الكريسمس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تجعلهم عرضة للمخاطر. في قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة وهي روائية وأم عزباء فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف. قُبيل بدء العام الجديد وفي أعقاب أحداث ما كانت في الحسبان تهيئ سارة وجيرانها أنفسهم لمستقبل مجهول المعالم بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي وقبلها كان كلشي ماكو قد فاز بجائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومقدارها 100 ألف دولار. كتبت الفيلم ميسون الباجه جي بالتعاون مع شريكتها في الكتابة المقيمة في بغداد إرادة الجبوري واللتان حضرتا سويةً العرض الأول للفيلم في العالم العربي في القاهرة في نوفمبر الماضي.

العراق رشيد بغداد مهرجان مهرجان القاهرة السينمائي

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