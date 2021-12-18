عضو اللجنة العليا لتطوير القاهرة التاريخة: البدء في تطوير المعز والأزهر والحسين

في محاضرة تتناول نشأة القاهرة التاريخية وتاريخها على مر العصور، والطرز المعمارية التى تميز القاهرة التاريخية، والمصطلحات الهندسية التى تصاحب الهندسة المعمارية للمبانى الإسلامية وتفسيرها وبيان أشكالها وطرزها، تخلل الندوة فقرات فنية وعزف لأهم المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية وإلقاء بعض من الأبيات الشعرية المعبرة عن الندوة.

قال "عمر عبد العزيز" الحاصل علي الدكتوراة في العمارة وعضو اللجنة العليا لتطوير القاهرة التاريخة في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" : أنه اليوم بدأ أولى حلقات محاضرات "دروب التية" وهي عبارة عن سلسلة تتحدث عن العمارة التاريخية في مصر والعمارة الإسلامية.

ولفت "عمر " إلى أن العمارة الإسلامية مرت بالعديد من العصور وبدأ بمسجد عمر بن العاص ومسجد الفسطاط ومسجد العسكر، مشيراً الي الندوة قائمة بشكل كبير علي تفسير الكتب التاريخية القديمة وبالأخص لأن ترجمة الكتب قديمة تعد من أصعب أنواع الترجمة وأيضاً تبسيط الأرقام والتواريخ.

ونوة عن أنه يعطي فرصة للحضور بأن يتعلموا كيفية معرفة المنطقة الأثرية والمباني الأثرية بالإضافة إلي معرفة أنواع الفنون الطرازية أيضاُ، مضيفاً الي أضافة أنواع أخر من الفنون كالموسيقي والشعر أثناء الندوة لإدخال البهجة علي الحضور وجعلها حية.

وأوضح أن الحكومة بدأت بتطوير قاهرة العمارة التاريخية بداية من المعز والحسين والأزهر ثم منطقة وسط البلد بترميم المباني الأثرية وبناء مناطق سياحية جديدة لتنشيط السياحة وعودة رواج الأجانب في جميع أحنا البلاد .

واختتم بأن الحكومة تنظر في الفترة الثالثة الي منطقة حي الأزبكية والعمائر التي تعمل بها الورش وتحويلها الي مناطق سياحية بعد تسجلها ولكن الأصعب في عملية التسجيل هي المقدرة في جمع المناطق معرفة تاريخها.

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