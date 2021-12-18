رئيس تونس يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب

وجه رئيس دولة تونس قيس سعيد، اليوم السبت، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اختتام فعاليات بطولة كأس العرب 2021، التي استضافتها بلاده خلال الأيام الماضية.

وقالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيد أثنى في اتصال هاتفي مع أمير قطر على التنظيم المتميز لكأس العرب.

وأضاف رئيس تونس أن بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها قطر ظهر فيها مشاهد أخوية ميزتها، مشيرا إلى رفع جميع الأعلام العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.

واختتمت بطولة كأس العرب فعاليتها، اليوم السبت، بفوز منتخب الجزائر على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء.

من جانبه، هنأ أمير قطر منتخب الجزائر قائلا "أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المستحق بكأس العرب 2021.. كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، ونتطلّع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022".